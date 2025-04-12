Испания предложила ЕС инструмент оборонного финансирования с учетом активов РФ

Испания предложила своим партнерам по Евросоюзу создать новый общий финансовый инструмент, в котором смогут участвовать и страны, не входящие в ЕС, и который будет предоставлять субсидии и кредиты для финансирования крупномасштабных европейских оборонных проектов. Как сообщило агентство EFE, план также упоминает возможность использования замороженных российских активов.

По его информации, министр экономики королевства Карлос Куэрпо объявил это предложение своим коллегам во время неформальной встречи в Варшаве. Инициатива направлена на обеспечение "переходного решения", которое позволит быстрее финансировать оборонные усилия до тех пор, пока эта статья не будет полностью интегрирована в бюджет ЕС или пока не будут найдены другие более долгосрочные варианты.

"Предложение направлено не только на немедленное увеличение расходов, но и на более эффективное использование этих ресурсов благодаря координации оборонных потребностей континента", - заявил глава ведомства.

По его версии, этот инструмент стал бы "практичным и быстрым" ответом "на беспрецедентные угрозы безопасности, с которыми сталкивается Европа". Уточняется, что это также позволило бы устранить пробелы в обороноспособности с помощью совместных заказов.

Кроме того, Испания предлагает дополнить это финансирование другими источниками, такими как совместный выпуск облигаций. Согласно плану, также могут быть использованы замороженные российские активы.

По версии EFE, Еврокомиссия выразила готовность изучить предложение Испании.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия жестко ответит в случае перечисления доходов от российских активов Украине.