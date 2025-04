Трамп неожиданно освободил от «зеркальных» пошлин ряд товаров

Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия «зеркальных» пошлин на импортные товары, пишут обозреватели Шон Доннан и Джош Уингров в статье для Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины на импортные товары в размере от 10% до 49%. Позже для ряда стран был введен мораторий на повышенные сборы на 90 дней. Для Китая пошлины были повышены до 145%.

Согласно перечню Таможенной и пограничной службы США, под исключения попадают ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы.

В ведомстве пояснили, что указанные исключения действуют задним числом, начиная с 5 апреля. Документ службы датирован 11 апреля.

По мнению экспертов, это решение снизит шок потребителей от роста цен, принесет пользу таким корпорациям, как Apple Inc. и Samsung Electronics Co, а также для Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которая объявила о крупных новых инвестициях в США.

Трамп приостановил введение пошлин в отношении 75 стран на 90 дней

Ранее сообщалось, что 3 апреля, на следующий день после введения пошлин, акции Apple упали на NASDAQ на 9,55%, до $202,52 за бумагу.

По данным экспертов, в момент максимального падения ценных бумаг капитализация Apple снизилась на $323 млрд, до $3,06 трлн.