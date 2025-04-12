Мерц выступил с резкой критикой Трампа

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который вскоре может возглавить правительство Германии, считает, что торговая политика президента США Дональда Трампа повышает риск нового мирового финансового кризиса.

"Я всегда говорил: следующий финансовый кризис точно наступит. Мы просто не знаем, когда и по каким причинам. Политика президента Трампа повышает риск, что следующий финансовый кризис наступит раньше, чем ожидается. Нам, европейцам, нужен убедительный ответ на это", - сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt.

Он сообщил, что пока у него нет точной даты визита в Вашингтон. Политик подчеркнул, что перед поездкой в США для встречи с американским президентом хочет согласовать единую позицию с партнерами в Европе. По его словам, Евросоюз должен выступать единым фронтом, показать свою дееспособность и при этом заверить Вашингтон в заинтересованности в крепких отношениях с США.

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По мнению Мерца, ЕС и США должны заключить торговое соглашение, которое стороны пытались достичь еще в 2013-2017 годах.

"Я надеюсь на трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Нулевые пошлины на все. Это было бы лучше для всех", - сказал политик.

При этом он добавил, что Трамп частично прав в своей критике ЕС, в первую очередь в вопросе низких расходов на оборону. "Мы слишком долго были безбилетниками за счет американцев", - отметил Мерц.