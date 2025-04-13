США сократили пошлины для Молдавии с 31 до 10%

Торговые импортные пошлины США для экспорта товаров из Молдавии были сокращены с 31 до 10%. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду, передает РИА Новости.

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«Когда впервые объявили пошлины для Молдавии, исходили из того, что мы экспортируем больше в США, чем США экспортируют в Молдавию. Особенно в последний год вырос экспорт молдавского вина. Из-за этого были пошлины в 31%, сейчас вернулись к 10%», — сказала она.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Соединенные Штаты Америки приостановили действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.