Названа причина введения запрета на ввоз мяса в Румынию из Венгрии

Румыния решила ввести ограничение на ввоз животных, а также мясо-молочной продукции из Венгрии с тем, чтобы предотвратить риск возникновения вспышек ящура в стране, рассказали в ANSVSA. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, был введен запрет на перевозку из Венгрии в Румынию живых животных (двукопытных и лошадиных), кормов, соломы, компоста и навоза; блокирование импорта из пострадавших районов мяса и мясных продуктов, необработанного молока, спермы и животных субпродуктов от двукопытных животных.

Кроме того, были установлены ветеринарные и санитарные КПП на подъездных путях из Венгрии с участием ветеринаров ANSVSA.

В агентстве пояснили, что решение было принято на внеочередном заседании Национального центра по контролю заболеваний.

Бухарест был вынужден задействовать чрезвычайные механизмы для защиты здоровья животных и национального животноводческого сектора из-за четырех вспышек ящура в Венгрии, шести в Словакии, а также одной вспышки в Германии в январе, подчеркнули в пресс-службе.