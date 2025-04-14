Спрогнозирован уровень инфляции по итогам года в России

Уровень инфляции в России по итогам года, предположительно, составит порядка 9%, двузначного значения уже не будет. Об этом заявила в интервью доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с РИА Новости.

По мнению Прикладовой, на инфляцию оказывает влияние ключевая ставка. Например, сейчас просел рынок электроники из-за снижения продаж. Эксперт предположила, что это произошло в связи с ограниченным кредитованием. С другой стороны, на инфляции в России будут сказываться и курс рубля. Если вдруг пошлины США будут еще долго действовать, то тогда можно предположить, что курс доллара превысит 100 рублей.

Вместе с тем, возможно и снижение цен по этой же причине.

«Если из-за действия тарифов часть потока товаров из других стран придет на рынок России, то это, возможно, увеличит конкуренцию и снизит цены», — сказала Прикладова.

Кроме того, доцент напомнила, что экономическая ситуация зависит в том числе от цен на нефть. По предположению Прикладовой, в случае обвала рынка снизятся котировки на нефть, что негативно скажется на российской экономике. Это приведет к обвалу рубля и увеличению уровня инфляции.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин предупредил, что инфляция в мае может достигнуть 15-20% в годовом выражении.