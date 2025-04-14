Мировые цены на нефть упали

В понедельник в первой половине дня мировые цены на нефть демонстрируют снижение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 8.18 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 0,22%, до 64,62 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI — на 0,2%, до 61,38 доллара.

На текущей неделе внимание рынка будет приковано к публикации отчетов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА). Они предоставят дополнительную информацию о текущей ситуации на рынке нефти.

В конце прошлой недели специалисты Управления энергетической информации, которое входит в структуру Министерства энергетики США, опубликовали ежемесячный краткосрочный прогноз. В нем они сообщили, что в 2025 году ОПЕК+ продолжит добывать нефть примерно в том же объеме, что и в 2024 году. Хотя альянс и решил быстрее отказаться от добровольных ограничений, это не повлияет на объемы добычи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поток нефти от США, одного из крупнейших в мире производителей, к Китаю, крупнейшему импортеру, сократится практически до нуля на фоне обостряющейся торговой войны двух стран.