Россию предостерегли от уступок и поблажек со стороны США

России не стоит соглашаться на уступки и поблажки со стороны США. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, ее цитирует РИА Новости.
Взаимодействие со Штатами может быть опасно — даже если Вашингтон будет предлагать частичное снятие санкций. Нужно трезво оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, так как США могут попытаться использовать РФ в качестве сырьевой базы, предостерегла Прикладова.
«Учитывая, что Россия вообще не в списке "взаимных" пошлин, этому есть разные объяснения, мне кажется, для России уготовлена роль "сырьевой базы" США. И раньше нередко говорилось об этом. Мне кажется, что США хотят получить от России определенную выгоду: доступность ресурсов, металлов», — пояснила эксперт.