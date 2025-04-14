Во Франции призвали «задушить» экономику России

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести против России «самые тяжелые санкции». Министр высказался об этом на встрече коллег по ЕС в Люксембурге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

Барро подчеркнул необходимость «задушить» российскую экономику.

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — сказал глава МИД республики.

Также Барро обвинил Москву в якобы нежелании добиться урегулирования украинского конфликта. По словам министра, США вложили много усилий и времени, чтобы прийти к прекращению огня. Барро убежден, что Вашингтон может использовать «готовые» санкции, чтобы «заставить» президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.