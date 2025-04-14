В Goldman Sachs ожидают золото к концу года по 3700 долларов

Goldman Sachs вновь повысил прогноз по стоимости золота к концу 2025 года, на этот раз до 3700 долларов за унцию.

Как пишет Bloomberg, в одном из крупнейших инвестбанков в мире предполагают, что к середине 2026 года стоимость золота достигнет четырех тысяч долларов. Банк также предупредил, что цены могут расти еще быстрее.

Аналитики указывают на высокий спрос со стороны центробанков и роль золота как инструмента хеджирования во времена геополитических рисков и угрозы рецессии.

Тем временем спотовая цена драгметалла в очередной раз побила рекорд, превысив порог в 3245 доллара за унцию.