Эксперты предрекли США «аргентинизацию»

Экономическая политика президента США Дональда Трампа во многом схожа со стратегией аргентинского президента 1940-1950-х годов Хуана Перона, который также стремился к развитию внутреннего производства за счет заградительных импортных пошлин. Действия Перона и его политических наследников привели к затяжному экономическому кризису в Аргентине, и США рискуют столкнуться с аналогичными последствиями, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

Как отмечает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Стэн Вейгер, слова которого приводит WP, "националистический популизм" Трампа в экономике "весьма аналогичен" политике Перона.

"То, что начиналось как ограниченные усилия в области протекционизма и промышленной политики [в Аргентине], с годами разрослось в обширную сеть фаворитизма и покровительства, в которой политические связи определяли, кто может вести бизнес и на каких условиях", - считает экономический обозреватель Мэтт Иглесиас, чье мнение приводит WP. "В течение одного четырехлетнего срока [Трампа] ущерб, скорее всего, будет ограниченным. Но он рискует закрепить совершенно новый способ организации экономической политики в США, при котором президентская благосклонность и расположение являются ключом к ведению бизнеса", - добавил он.

Впервые подобные переживания по поводу возможной "аргентинизации" выразил в 2018 году во время первого срока Трампа бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, который заявил о склонности президента "к протекционизму и полному отсутствию фискальных ограничений". Однако теперь протекционистская политика Трампа приобрела беспрецедентный в новейшей истории США масштаб, что увеличивает риски для будущего американской экономики, указывает WP.

Издание также отмечает, что, несмотря на теплые публичные взаимоотношения между Трампом и действующим президентом Аргентины Хавьером Милеем и заявления об идеологической близости двух лидеров, их экономическая стратегия в корне отличается. По мнению Вейгера, Милей "противоположен Трампу" и его цель заключается в искоренении политического наследия Хуана Перона в Аргентине и в демонтаже системы государственного протекционизма и патернализма, выстраиванием которой в США теперь занимается американский лидер.

Дональд Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. Одним из основных аргументов в поддержку своей политики Трамп называет необходимость вернуть промышленное производство из других стран обратно в США и защитить американский бизнес от невыгодной конкуренции.