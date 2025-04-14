В Белом доме отвергли возможность рецессии в США в 2025 году

Соединенные Штаты абсолютно точно не ждет рецессия в этом году, заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Нет, на 100% [уверен в этом]", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос, стоит ли ждать рецессии в США в 2025 году.

Хассет добавил, что показатели трудоустройства жителей США "очень крепкие", а из-за увеличения пошлин население страны стало еще активнее скупать иностранные товары.

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.