Инвестиционный стратег дал прогноз по курсу рубля

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов в разговоре с Рамблером рассказал о причинах роста курса рубля к доллару, а также ответил на вопрос о перспективах дальнейшего укрепления курса российской валюты.

14 апреля расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные мирового валютного рынка Forex. В последний раз такие показатели фиксировали 19 июня 2024 года. По состоянию на понедельник он составляет 80,40 рубля.

Укрепление рубля связано с повышением цен на нефть, так стоимость сорта Brent ранее поднялась выше 65 долларов за баррель на фоне смягчения условий мировой тарифной войны. Кроме того, курс рубля поддерживают высокие процентные ставки в России, а также слабый спрос на валюту со стороны импортеров. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

«В ближайшее время на курс будут влиять геополитика, решение и риторика ЦБ по ключевой ставке 25 апреля, динамика мировой тарифной войны и цен на нефть», - добавил эксперт.

Суверов при этом выразил мнение, что укрепление рубля носит временный характер.

«Высокая инфляция и относительно низкие цены на нефть в ближайшие месяцы могут опустить курс к 90-100 руб. за доллар», - отметил аналитик.

Курс российской валюты может резко опуститься к доллару при длительном сохранении глобальных взаимных пошлин, заявила ранее доцент РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова в интервью РИА Новости.