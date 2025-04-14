ЕС рассматривает возврат к импорту российского СПГ

Страны Евросоюза, в частности Франция и Германия, могут рассмотреть частичный возврат к импорту газа из России на фоне ухудшения отношений с США.

В ЕС боятся, что Вашингтон может использовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) как козырь в торговых переговорах, пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

"Если на Украине установится разумный мир, мы сможем вернуться к потокам в 60, может быть, 70 млрд кубометров в год, включая СПГ", - сообщил агентству исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie Дидье Олло.

Россия, по его словам, сможет таким образом обеспечить 20-25% потребностей стран ЕС. При этом до начала украинского конфликта в 2022 году этот показатель составлял около 40%.

Глава нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне в беседе с Reuters предостерег европейские страны от чрезмерной опоры на СПГ из США. По его мнению, ЕС необходимо диверсифицировать поставки сырья, не полагаясь "на один или два" маршрута. Пуянне, компания которого имеет СПГ-активы в США и закупает этот вид топлива у российской компании "Новатэк", также допустил возврат к поставкам энергоресурса из России в объеме около 70 млрд кубометров.

Глава оператора крупного немецкого химического кластера Leuna Chemical Park Кристоф Гюнтер отметил, что предприятия "находятся в тяжелом кризисе и не могут ждать" возвращения СПГ из РФ.

"Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия, неважно, откуда она поступает. <...> Нам нужен "Северный поток - 2", - приводит Reuters слова управляющего директора компании - производителя нефтехимической продукции Leuna-Harze Клауса Паура.

2 апреля Трамп объявил о введении импортных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. На продукцию из ЕС распространялась ставка 20%. 9 апреля страны Евросоюза одобрили введение первого пакета ответных мер - 25-процентных тарифов на широкий спектр сельскохозяйственной и промышленной продукции из США. 9 апреля Трамп сообщил о 90-дневной приостановке повышения пошлин для 75 государств, выразивших готовность к переговорам.

Ранее агентство DPA сообщало, что лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт предложила в качестве ответа на объявленные США импортные пошлины отказаться от поставок американского СПГ и сделать ставку на трубопроводный газ из России. Политик также вновь призвала запустить трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", но без участия американских инвесторов.