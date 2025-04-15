Доходы России от продажи нефти упали до минимума

Нефтяные доходы России к середине апреля сократились до самого низкого с июля 2023 года уровня. Об этом с о ссылкой на данные об отгрузке из российских портов и ценах на основной экспортный сорт Urals сообщает Bloomberg.

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Падение поставок продолжается уже третью неделю на фоне разворачивающейся торговой войны между США и Китаем, которая угрожает мировому росту и, соответственно, спросу на нефть. Так, 13 апреля отгрузка опустилась до 3,13 баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с февраля.

Валовая стоимость поставок упала до 1,29 миллиарда долларов в неделю. До этого ценовое агентство Argus указывало, что стоимость Urals упала ниже 50 долларов за баррель.

Как отмечает издание, неожиданное решение восьми стран ОПЕК+ о более быстрой отмене ограничений на добычу нефти дополнительно давит на котировки, но не принесет Москве немедленной выгоды. До октября российским компаниями придется, если они намерены исполнять свои обязательства, сохранять текущий уровень добычи для компенсации прошлого перепроизводства.

Нынешний уровень цен на Urals позволяет использовать при поставках сырья западные танкеры и страховые компании, что может упростить поставки. Однако российский бюджет принят с учетом значительно более высокой стоимости сырья, даже цена отсечения в бюджетном правиле составляет 60 долларов за баррель. Это означает, что если Urals продается дешевле, то выпадающие доходы компенсируются с помощью трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее сообщалось, что правительство России продлило действующий запрет на публикацию Росстатом данных о добыче нефти и газа в России до 1 апреля 2026 года.