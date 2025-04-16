Трамп заявил о рекордном заработке США

США получают рекордные суммы денег благодаря ранее введенным импортным пошлинам, заявил президент страны Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.

По словам главы государства, благодаря доходам от тарифов дешевеют почти все товары в стране, в том числе бензин и продовольствие. Инфляция также снижается, сказал он. Обещания даны, обещания сдержаны, подчеркнул Трамп.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.