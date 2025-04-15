ЕС отложил план по отказу от энергоносителей России

Европейская комиссия вновь перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет Financial Times.

По данным газеты, Европейская комиссия отложила публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей, передает ТАСС.

Первоначально планировалось, что документ будет представлен в феврале, затем сроки сдвинули на март, но теперь его публикация ожидается в мае.

Основной причиной отсрочки, как пишет издание, стали дискуссии в ЕС о будущем трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Эти обсуждения активизировались на фоне попыток США восстановить отношения с Россией. В связи с этим в ЕС задаются вопросами о роли США и диверсификации источников импорта энергоносителей.

Кроме того, противоречия внутри ЕС также мешают продвижению плана. Венгрия и Словакия, продолжающие получать российский трубопроводный газ, могут заблокировать законодательные акты, необходимые для реализации рекомендаций дорожной карты.

Вместе с тем, аналитический центр Bruegel предложил ЕС взимать пошлины на импорт российского газа вместо введения эмбарго.

Это принесло бы доход и заставило поставщиков снижать цены.

Важным фактором такого подхода является отсутствие необходимости в единогласном одобрении всех стран ЕС, что уменьшает риск блокировки со стороны Венгрии и Словакии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Прежде всего, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и президент США Дональд Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне.