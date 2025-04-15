Экс-глава Минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа

Экс-глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что политика президента США Дональда Трампа по введению торговых пошлин является ошибочной.

Об этом она рассказала в интервью Bloomberg TV.

«Вся эта политика полностью ошибочна. Цели неясны. Обоснование пошлин … неясно и неразумно», — поделилась Йеллен.

Она указала на странность введения пошлин в отношении Вьетнама, ведь ранее Вашингтон активно способствовал производству товаров на территории этой страны.

Йеллен также прокомментировала санкции в отношении Китая, который предпочел бы устранить созданные торговые барьеры, если бы США пошли на этот шаг первыми.

До этого американские правозащитники из организации Liberty Justice Center подали иск в суд по международной торговле США, требуя признать, что у президента страны Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин.