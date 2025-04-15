В России спрогнозировали рост рынка готовой еды

Рынок готовых блюд в России за семь лет может продемонстрировать рост на 50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса готовой еды «Dostaевский».

Специалисты обращают внимание на то, что, хотя пандемия и закончилась, россияне не стали меньше покупать готовую еду. Напротив, они все чаще выбирают готовые блюда как для личных целей, так и для корпоративов, различных праздников и мероприятий.

Подчеркивается, что рынок готовых к употреблению продуктов питания увеличится с 425,39 млрд долларов в 2025 году до 626,13 млрд долларов к 2032 году. Это говорит о среднегодовом темпе роста в 5,68%. При этом «по большей части он обусловлен инфляцией», отмечается в материале.

По словам авторов исследования, сфера доставки готовых блюд продолжает активно развиваться, что обусловлено, прежде всего, технологическим прогрессом и трансформацией потребительских запросов.

Специалисты утверждают, что эпидемия коронавируса существенно повлияла на пищевую отрасль, и многие люди, которые раньше не заказывали еду на дом, теперь предпочитают пользоваться электронными сервисами для покупок и питания. Это стало новым стандартом удобства и доступности, добавляют эксперты.