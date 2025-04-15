В Европе начали искать способ окончательно порвать с зависимостью от «Газпрома»

Власти Европейского союза (ЕС) активно ищут способы окончательно порвать с зависимостью от поставок природного газа российского монополиста «Газпром». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Трубопроводные поставки природного газа из России в структуре европейского импорта в настоящее время составляют порядка 11 процентов. Часть от этих объемов поставляется из РФ в регион по долгосрочным контрактам, заключенным между «Газпром» и местными энергетическими компаниями. При этом в материале не уточняется, о соглашениях с какими именно контрагентами из ЕС идет речь.

Собеседники газеты отмечают, что в Еврокомиссии (ЕК) сейчас активно ищут возможность свести подобную зависимость на нет. Юристы ЕК пытаются найти законные способы, которые позволят разрывать долгосрочные контракты с российским монополистом без уплаты значительной неустойки. Сейчас они проверяют соответствующие соглашения на предмет наличия у подписавших их компаний возможности объявлять форс-мажор. Подобный пункт позволил бы им прекращать сотрудничество с РФ в одностороннем порядке.

Основная трудность отслеживания подобных контрактов заключается в том, что они в большинстве своем являются непубличными, а их основные положения зачастую различаются в зависимости от конкретного контрагента. Один из собеседников газеты также отметил, что продолжающиеся на Украине боевые действия в настоящее время не могут рассматриваться в качестве повода для объявления форс-мажора в газовых контрактах с РФ.

Поиск законных способов не платить неустойку за разрыв долгосрочных контрактов с «Газпромом» ведется европейскими юристами в рамках стратегии ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Он подразумевает в том числе отказ региона от закупок газа из РФ. Публикацию плана реализации этой меры в январе 2025-го анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако в дальнейшем публикацию окончательного варианта дорожной варты откладывали из-за разногласий внутри ЕС по этому вопросу. Изначально предполагалось, что стратегию представят 26 марта. Теперь же ее перенесли на более поздний срок.