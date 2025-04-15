Что будет с ключевой ставкой во второй половине 2025 года

В конце прошлого года участники рынка полагали, что ключевая ставка Центрального банка РФ останется неизменной на уровне 21% в течение всего 2025 года. Однако в настоящее время они склоняются к тому, что в ближайшие месяцы показатель может быть снижен, заявил аналитик Михаил Шульгин в беседе с РИАМО.

По словам собеседника издания, в конце прошлого года рынок предполагал, что ключевая ставка в размере 21% годовых может сохраниться до 2026 года, при этом допускалось временное увеличение до 23% или даже 24%. Однако в настоящее время ожидания рынка изменились.

Специалист отметил, что на фоне макроэкономических показателей, которые свидетельствуют о замедлении роста российской экономики, ожидается, что во второй половине 2025 года регулятор снизит ключевую ставку. Он также обратил внимание на инфляционные данные. По словам собеседника, пик инфляции будет сформирован уже в апреле-мае текущего года.

Напомним, что Банк России в марте в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.