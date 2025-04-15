Россиян предупредили о снижении поставок фруктов из Турции

Заморозки в Турции побили до 80% будущего урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни, рассказал профессор Университета Коньи Халук Гедикоглу. В связи с этим, добавил он, объемы поставок в Россию снизятся, пишет ТАСС.

Ранее глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что в марте и в апреле в ряде районов страны были зафиксированы рекордные за 30 лет заморозки. Местами, заметил он, температура воздуха опускалась до минус 15 градусов.

«Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни. Таким образом, в Турции будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей. Ожидается и снижение экспорта фруктов и овощей в Россию», — пояснил ученый.

Гедикоглу разъяснил, что сведения о затронутых заморозками посевах получены непосредственно от фермеров. Он добавил, что цифры отражают в среднем ситуацию в масштабах всей страны.