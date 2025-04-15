Путин заявил о позитивных изменениях ситуации с инфляцией в РФ

Ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. Об этом на расширенном заседании президиума Госсовета заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, проблема инфляции в России постоянно обсуждается, и по этому поводу возникают разные мысли.

«И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — добавил Путин.

Президент РФ отметил, что правительство и Банк России считают, что если не подавить инфляцию, то страдать будут все граждане.

Напомним, что по итогам 2024 года инфляция составила 9,5%. По прогнозам ЦБ, в 2025 году она замедлится до семи-восьми процентов.