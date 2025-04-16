Потребление вина в мире упало до минимума с 1961 года

По итогам прошлого года потребление вина во всем мире снизилось до самого низкого уровня с 1961 года, сказано в исследовании Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

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Так, в 2024 году в мире было продано 214 млн гектолитров вина - это на 3,3% меньше значений предыдущего года. Такую тенденцию специалисты связывают с экономическими и геополитическими факторами, "порождающими инфляцию и создающими неопределенность", и с тем, что предпочтения людей меняются.

Кроме того, на 4,8% уменьшилось производство вина - до 225,8 млн гектолитров. Это минимальные значения впервые более чем за 60 лет. Одна из главных причин - непредсказуемые погодные явления в обоих полушариях, которые вызваны изменением климата.

В организации также отметили, что уже четыре года подряд сокращаются площади виноградников. Например, в прошлом году они упали до 7,1 млн гектаров (-0,6%).

Что касается стран-лидеров по производству вина в 2024 году, то первое место здесь заняла Италия. На нее приходится 44,1 млн гектолитров (+15%). Далее идут Франция (36,1 млн гектолитров, -23,5%), Испания (31 млн гектолитров, +9,3%), США (21,1 млн гектолитров, -17,2%) и Аргентина (10,9 млн гектолитров, +23,3%). Россия в этом списке попала на 11 строчку (5,4 млн гектолитров, +19,3%).