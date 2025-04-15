Россия стала третьей в мире по росту производства вина

В 2024 году Италия обогнала Францию и вновь стала главным производителем вина в мире. Россия заняла 11-е место, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

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В прошлом году Россия произвела 5,4 млн гектолитров вина. Отечественные компании увеличили производство на 19%, уступив по приросту лишь Грузии (+27%) и Аргентине (+23%).

Основные производители вина столкнулись со снижением выпуска. Наибольшее падение было в Бразилии (-41%) и Молдавии (-40%).

В 2023 году Франция была мировым лидером. Но в прошлом году итальянские виноделы увеличили выпуск на 15%, в то время как французы сократили производство на 24%.

Как и годом ранее, тройку лидеров замыкает Испания (+9%). США на четвертом месте, но их выпуск снизился на 17%. Аргентина поднялась на пятое место с ростом на 23%.

В десятку крупнейших производителей входят также Австралия, Чили, ЮАР, Германия, Португалия.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино.