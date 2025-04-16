Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Цена фьючерсного контракта на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (часть Нью-Йоркской товарной биржи) достигла нового рекордного значения, превысив $3 300 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 7:55 мск стоимость драгметалла продемонстрировала рост на 1,81% и достигла $3 302,7 за тройскую унцию. К 8:00 мск цена золота перестала активно расти и достигла $3 300,6 за унцию (+1,74%).

Ранее финансовый аналитик, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Артем Ганичев заявил «Газете.Ru», что одним из рисков вложений в золото являются сильные колебания цены. Он назвал драгметалл волатильным активом, стоимость которого может резко меняться. Второй риск, по мнению эксперта, — это высокие комиссии банков, а третий — зависимость цен на золото от курса доллара.

Также ранее цена золота на бирже Comex установила новый исторический максимум. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Такая цена за золото еще не фиксировалась за всю историю.