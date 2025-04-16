В США назвали рубль самой доходной валютой в мире

В период обострения торговых конфликтов между США и другими странами, связанных с введением тарифов и ограничений, российский рубль продемонстрировал свою привлекательность и стал одной из самых прибыльных валют. Об этом сообщает Bloomberg.

Нацвалюта РФ укрепилась и показала в 2025 году самый сильный рост по отношению к доллару, уточняется в материале. Подчеркивается, что с начала года рубль смог укрепиться на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке.

Экономист T-Investments Софья Донец заявила, что текущая ситуация обусловлена тем, что в отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом инвесторов от рискованных активов. По ее словам, контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого.

Кроме того, наметившееся улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном также приносит свои плоды, поясняют эксперты. По словам экономиста Анны Анисимовой, курс доллара снизился к рублю в связи с общей слабостью первого на международных рынках на фоне нарастающей нестабильности в торговой политике США. Напомним, что 14 апреля курс доллара обвалился до 80,96 рубля. Это произошло впервые за полгода - с июня 2024 года.

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