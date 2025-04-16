Экономист рассказал о плюсах и минусах крепкого рубля

Положительным фактором укрепления рубля на фоне снижения доллара является то, что это не дает разогнаться инфляции.

Об этом kp.ru рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

«Но для бюджета это плохо. Минэкономики запланировало доллар по 96,5 рубля в этом году, а он у нас стоит на уровне 82–85 рублей. Значит, бюджет недополучит денег. К тому же, нефть падает в цене, надо это чем-то компенсировать», — добавил эксперт.

По его мнению, текущая ситуация со снижением курса американской валюты не будет продолжаться долго, потому что существуют механизмы управления этой рыночной величиной. Остапкович добавил, что в конце полугодия доллар вырастет до величин, необходимых для бюджета.

Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщало, что с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, показав самый большой рост среди всех мировых валют. По данным Bloomberg, в отличие от всех других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом инвесторов от рисковых активов.

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