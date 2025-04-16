Стало известно, как увеличилась стоимость пасхального набора

Стоимость пасхального набора, включающего в себя кулич, десяток яиц и творожную пасху, увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Стоимость традиционных угощений к празднику составит примерно 1100 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс».

Как отмечается, товары для Пасхи российские граждане начали покупать заблаговременно. Маркетплейсы фиксируют рост спроса на них с середины марта, говорится в материале. Выбор делается в сторону ингредиентов, форм для выпечки, а также готовых изделий.

Стоимость творожной пасхи за год увеличилась на 14%, достигнув 629 рублей за килограмм. Цена на творог также выросла на 19%, составив 131 рубль за килограмм. Кулич в среднем стоит 225 рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году. Однако десяток яиц подешевел на 4% и теперь стоит в среднем 130 рублей.

Завершение длительного поста перед Пасхой должно быть постепенным, считают опрошенные изданием специалисты. Чтобы пасхальные блюда не нанесли вред здоровью и фигуре, необходимо заранее продумать меню и следить за размером порций, советует эндокринолог и диетолог Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова. Напомним, что в 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.