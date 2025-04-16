Стали известны самые доходные профессии в России

В России наиболее доходные профессии — агент по недвижимости (178 204 рубля), frontend-разработчик (153 864 рубля) и руководитель проектов (145 936 рублей). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы по развитию бренда работодателя Dream Job.

Эксперты отмечают, что средняя зарплата по стране достигает 64 561 рубля. В столице значение превышает указанное почти на 30%. В списке лидеров оказались города, где развита добывающая промышленность, а также города с северными надбавками. Среди них — Нижневартовск (83 482 рубля), Хабаровск (74 395 рублей) и Сургут (68 963 рубля).

В группе городов-миллионников Санкт-Петербург (78 343 рубля) и Казань (70 806 рублей) с небольшим отрывом опередили Екатеринбург (69 565 рублей) и Новосибирск (68 283 рубля).

Самыми высокооплачиваемыми специалистами столицы оказались брокеры (297 727 рублей), Product Owners (296 664 рубля) и генеральные директора (281 053 рубля). В Санкт-Петербурге лидируют агенты по недвижимости (187 500 рублей), руководители проектов (139 150 рублей) и frontend-разработчики (137 211 рублей).

В Новосибирске и Екатеринбурге в числе наиболее высокооплачиваемых профессий оказались водители-экспедиторы, ведущие инженеры, финансовые консультанты, специалисты по логистике и менеджеры по продажам. При этом разница в заработной плате между первой и десятой строками рейтинга не так велика: от 92 тысяч рублей до 74 тысяч рублей.

Названа доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей

По словам CEO Dream Job Бориса Курбатова, рынок труда стал «заметно живее и честнее». Как уточнил он, заработная плата повышается не только у разработчиков, но и у менеджеров, продавцов, логистов.