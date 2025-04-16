Глава ВТБ ожидает ускорения дедолларизации

Костин ждет ускорения дедолларизации
Темпы отказа от доллара в международных расчетах в ближайшее время будут ускоряться, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что существующий механизм международных расчетов трансформируется с развитием цифровых систем и под влиянием политики использования доллара в качестве оружия, которую проводила администрация предыдущего президента США Джо Байдена.
"Поэтому отход от доллара, в том числе и с использованием цифровых методов и с использованием национальных валют, цифровых расчетов, - этот процесс будет ускорен в ближайшее время", - сказал Костин.
Он подчеркнул, что все больше стран убеждаются в опасности зависимости от американской валюты.
Костин также отметил, что новые пошлины США окажут негативное влияние на экономику России и мира.
"Сегодня настолько взаимозавязана вся [мировая] экономика, что если плохо в каких-то других регионах, как правило, это может повлиять и на Россию", - пояснил глава ВТБ.
При этом, по его словам, российская экономика имеет прочные основы, и при всех нынешних нагрузках в стране наблюдается здоровая макроэкономическая ситуация.
"На мой взгляд, экономика выдержит и эти удары", - заключил Костин.