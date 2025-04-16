ЦБ выступил против продления продажи валютной выручки

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по вопросу продления указа о продаже валютной выручки.

Моисеев сообщил журналистам, что Банк России высказал замечания по поводу продления указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами на год, передает ТАСС. Он уточнил, что ЦБ считает, что в текущей ситуации продлевать действие указа не следует.

Правительство, напротив, поддержало эту меру, добавил Моисеев. В связи с возникшими разногласиями Минфин России стремится урегулировать ситуацию.

В ноябре Минфин опроверг обсуждение повышения порога валютной выручки.