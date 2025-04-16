Фицо призвал восстановить транзит газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа должна восстановить транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе Андреем Пленковичем. По мнению Фицо, конкурентоспособность Европы напрямую зависит от транзита газа, поэтому возвращение транзита через Украину находится в интересах европейских стран.

«Я попросил господина премьера поддержать амбицию Словакии восстановить транзит газа через Украину. Напомню еще раз то, что это мнение не только Словакии, многие западные фирмы говорят о том, что пока не будет восстановлена подача газа с востока на запад, мы не сможем быть конкурентоспособными», — заявил он.

Ранее Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать Москву на 9 мая.