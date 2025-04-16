Мировой экономике предсказали падение важного показателя

Мировая торговля товара сократится в 2025 году на 0,2 процента, предсказала Всемирная торговая организация (ВТО).

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Если в октябре 2024 года ожидался трехпроцентный рост этого показателя, то теперь ВТО резко ухудшила свои прогнозы. Причиной этого стали пошлины, к которым прибегли ведущие экономики мира. В случае усугубления конфронтации с помощью «взаимных» тарифов и усиления политической неопределенности падение может достигнуть полутора процентов. ВТО подчеркивает, что ущерб будет нанесен экспортно-ориентированным странам. Кроме того, особенно резким будет спад в Северной Америке, где экспорт сократится на 12,6 процента.

Тем не менее, объем торговли услугами вырастет в этом году на четыре процента, что на один процентный пункт ниже того, что ожидалось.

Ранее глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао предупредил, что пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, могут стать причиной гуманитарного кризиса. По его словам, огромный ущерб получат развивающиеся страны.