США вводят новые санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода КНР

США объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода, а также нескольких компаний и судов, которые содействуют поставкам иранской нефти в КНР.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

«США вводят санкции против завода Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd за покупку иранской нефти на сумму более миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Госдеп также уточняет, что новые санкционные ограничения затронут несколько компаний и судов Ирана, принимающих участие в поставках нефти в КНР.

Пресс-секретарь ведомства Тамми Брюс предупредила Тегеран и его партнеров об ответственности в случае уклонения от санкций. Она отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп планирует продолжать начатую им политику максимального давления на Иран, а также намерен свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в Китай, так и в другие страны.

До этого посол КНР в Чжан Ханьхуэй заявил, что сотрудничеству Китая с Россией мешают санкции, которые были введены США применительно к финансовым расчетам.