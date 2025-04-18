В Европе нашли, чем заменить российские энергоресурсы

Европейским компаниям стоит нарастить поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) взамен энергоресурсов из России.

Об этом заявил агентству Bloomberg председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Появится пространство для импорта из других стран, для США это будет означать новые возможности", - сказал политик.

Доля российского газа в балансе ЕС сократилась с 40% до 2022 года до 19% в прошлом году. По словам Кошты, Евросоюз намерен далее сокращать импорт российских ресурсов, хотя у многих компаний есть долгосрочные контракты с Россией.

"Еврокомиссия хочет сказать, что у европейских компаний есть веские причины поискать хорошие цены в США. Есть отличная возможность нарастить импорт СПГ из США", - считает он.

По данным агентства, ЕС 6 мая представит план постепенного отказа от российских энергоносителей.

Издание Politico ранее сообщало, что Евросоюз планирует возобновить переговоры с Соединенными Штатами о расширении импорта сжиженного природного газа, чтобы избежать повторного введения торговых пошлин. Американский президент Дональд Трамп ранее призывал страны Европы закупать больше нефти и газа у США.