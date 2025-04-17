В России сократят параллельный импорт товаров

Минпромторг России готовится обновить приказ о параллельном импорте, урезав объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа.

В 2022 году, когда начал работать параллельный импорт, Минпромторг допускал ввоз в страну категории товаров: одежда, косметика, обувь, алкоголь, фармацевтическая продукция и другие. В этих группах, отмечает издание, были исключения, которые делали для отдельных брендов, продолжающих работать в России или поставляющих продукцию по прямому импорту.

Теперь, по словам источников «Известий», к параллельному импорту хотят допустить только ограниченный список компаний, а не товарную категорию полностью.

Власти урезают канал поставок, так как отечественные производители постепенно заполняют рынок своей продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил источник издания.

В начале апреля сообщалось, что правительство хочет запретить параллельный импорт техники Dell и HP.