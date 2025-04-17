Курсу доллара предсказали возвращение к трехзначным уровням

Курс доллара находится на двухлетних минимумах, но это продлится недолго. Ситуация в экономике и внешние факторы могут вернуть доллар к отметке 100 рублей и выше, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По мнению экономистов компаний «Эксперт РА», «БКС Мир Инвестиций» и «Финам», доллар вернется к трехзначным уровням к концу года. Аналитики «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» допускают, что такие значения можно будет увидеть с осени. В АКРА и «Астра управление активами» считают, что в негативном сценарии доллар может достичь 100 рублей уже летом. Эксперты РЭУ им. Плеханова дают самый оптимистичный прогноз: укрепление рубля к концу года до 75–85 рублей за доллар.

Укрепление рубля в I квартале вызвано больше техническими, чем фундаментальными факторами, объясняют аналитики. На динамику курса повлияли закрытие остаточных позиций на Мосбирже, связанных с санкциями, операции крупных нефинансовых компаний, а также сочетание высокого спроса на рубли для уплаты увеличившихся налоговых обязательств и позитивных геополитических ожиданий. Также на рубль положительно влияли девальвация американской валюты и внутренние факторы: высокий экспорт, низкий импорт, расширенные продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу, жесткая денежно-кредитная политика.

Основным фактором риска для рубля на горизонте полугода эксперты называют снижение сырьевых цен. Также негативом для рубля могут выступить непредсказуемость геополитики и первое снижение ключевой ставки.

Геополитический фактор продолжает оставаться важным для рубля, отмечает аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева. В среднесрочной перспективе, до конца 2025 года, аналитик ожидает возвращения доллара в диапазон 90–95 рублей за единицу американской валюты.