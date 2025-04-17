Путин назвал сумму инвестиций Катара в российскую экономику

Катар инвестировал в российскую экономику около $1 млрд.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, пишет РИА Новости.

«Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и уверен: перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно», — сказал российский лидер.

В Кремле раскрыли, что на встрече Путин и Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли. Стороны также затронут тему реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях. Страны наращивают связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Катарского инвестиционного агентства.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Как писало катарское агентство QNA, эмир и президент проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также о развитии ситуации в регионе и ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес.