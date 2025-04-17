Экономист рассказал, отразится ли сокращение параллельного импорта на россиянах

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером объяснил планы российских властей по сокращению параллельного импорта, а также ответил на вопрос о возможных последствиях принятия данной меры для российских потребителей.

Ранее Минпромторг РФ сообщил о планах сократить список товаров для параллельного импорта, в том числе для поддержки российских производителей. В ведомстве отметили, что благодаря развитию отечественного производства и увеличению поставок продукции из дружественных стран, список продуктов для параллельного импорта подлежит пересмотру и сокращению, передавал ТАСС.

Сворачивание параллельного импорта – это история, которая назрела давно. Если в 2022 году параллельный импорт был спасением рынка, то на сегодняшний день можно говорить о том, что он себя изжил. При этом надо понимать, что и в 2022 году объемы параллельного импорта были невелики, основные поставки велись по легальным каналам из того же самого Китая. А сейчас его необходимо закрыть по двум причинам. Во-первых, он подрывает позиции легальных импортеров, которые поставляют товары массового спроса. Во-вторых, параллельный импорт – это некая лазейка для западных брендов. Они пользуются этой лазейкой, чтобы попасть в Россию, несмотря на санкции. И в условиях, когда российские компании вкладывают немалые деньги для развития собственных сетей и занятия определенных ниш, параллельный импорт становится нежелательным явлением. То есть параллельный импорт себя изжил, поскольку теперь есть легальные каналы поставок необходимой нам продукции. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Сокращение параллельного импорта не отразится на российских потребителях, подчеркнул специалист.

«Даже на пике санкционного давления параллельный импорт составлял единицы процентов от общего объема ввоза различной продукции в Россию, то есть он никогда не играл критически важной роли для российской экономики. Он был важен только для определенных отраслей, но никогда не влиял на рынок в целом. Поэтому избавление от параллельного импорта не приведет ни к каким серьезным последствиям для потребителей», - отметил экономист.

Зубец вместе с тем не увидел причин для роста цен на товары в России в связи с урезанием параллельного импорта.

«У нас основная причина роста цен – это продовольствие, цены на которое растут по 20% в год. А это происходит ввиду того, что в России есть диктат со стороны производителей овощей. Крупные тепличные комбинаты диктуют свои цены. То есть различные овощи, фрукты, а также картошка – это главные источники инфляции. А различные «шмотки», поставляемые по параллельному импорту, на нее практически не влияют. Инфляция на импорт определяется динамикой курса доллара – чем выше его курс, тем выше инфляция, а курс доллара в последнее время более-менее стоит на месте. Скачков курса доллара также не предвидится, рубль чувствует себя относительно устойчиво», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что требования российских властей к западным компаниям, которые могли бы захотеть вернуться, пока не устраивают бизнес. Как утверждает Bloomberg, все они не собираются предметно обсуждать работу на российском рынке до прекращения боевых действий на Украине и заключения мирного договора.