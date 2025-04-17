США ввели санкции против Международного банка Йемена

Министерство финансов США внесло в санкционные списки Международный банк Йемена (International Bank of Yemen, IBY). Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Помимо этого финансового института в перечень специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN) Минфина США также попали трое связанных с ним физических лиц.

Согласно лицензии OFAC, все операции с IBY и структурами, в которых он прямо или косвенно владеет 50% капитала и более, должны быть прекращены к 17 мая 2025 года.

В марте США официально признали йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией.