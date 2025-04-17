Экономисты спрогнозировали отскок доллара до 100 . Когда это произойдёт

Сейчас рубль переукреплён, и его ослабление до 100 ₽ неизбежно‚ считают эксперты.

Курс ЦБ на 17 апреля составил 82,6 ₽ за доллар — американская валюта находится на двухлетних минимумах. Аналитики Газпромбанка считают, что курс доллара может вернуться ближе к отметке 105 ₽ на фоне усиления влияния фундаментальных факторов, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на апрельский обзор компании. В банке прогнозируют, что в апреле чистые продажи валюты экспортёрами могут сократиться из-за снижения цен на нефть. Это вызовет более существенное, чем ожидалось ранее, ослабление рубля.

В «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют плавное снижение курса рубля в ближайшие месяцы с выходом в район 100 ₽ за доллар к концу года. Такой же прогноз дают экономисты «Эксперт РА», «БКС Мир инвестиций» и ФГ «Финам», пишут «Ведомости».

Аналитики «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» ожидают доллар по 100 ₽ осенью. В Freedom Finance Global допускают такой вариант в негативном сценарии, если реализуются риски мировой экономики и упадёт спрос на российскую нефть. АКРА и «Астра управление активами» прогнозируют ослабление рубля до трёхзначной отметки уже к лету 2025 года в негативном сценарии — ранее с таким предположением выступили в Goldman Sachs.

Некоторые эксперты не ожидают, что в 2025 году доллар может вырасти до 100 ₽. В инвесткомпании «Регион» прогнозируют, что к концу года доллар будет стоить около 95 ₽, а эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова полагают, что рубль укрепится до 75–85 ₽ за доллар.

Главный экономист по России и Центральной и Восточной Европе Bloomberg Economics Александр Исаков поясняет, что крепкий рубль создаст предпосылки для снижения ключевой ставки с 21% до 16% к концу года, что приведёт к ослаблению российской валюты. К концу года курс вернётся в диапазон 90–92 ₽ за доллар, ожидает он.