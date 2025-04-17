Индекс Мосбиржи резко взлетел после заявления Трампа

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном перемирии вырос на 4,06% и достиг 2904,27 пункта. Об этом пишет РБК.

IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, поднялся выше 2900 пунктов впервые с 4 апреля, пояснили аналитики. Они добавили, что к 20:19 мск индекс был у 2893,14 пункта (+3,67%).

Рост котировок резко ускорился на фоне слов Трампа о том, что он рассчитывает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе.

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«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них [российских официальных лиц] ответ на этой неделе. Это очень скоро», — отметил политик.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая приехала в США на переговоры с Трампом, отметила, что Рим поддерживает усилия американского президента.

Рынок также положительно реагирует на восстановление нефтяных цен на фоне заявлений США о положительных переговорах по тарифам с рядом государств, заметили эксперты.