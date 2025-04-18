Россия потеряла часть международных резервов
Объем международных резервов России, который неделей ранее вышел на новый рекордный уровень, начал сокращаться. На 11 апреля он составил 655,8 млрд долларов против 658,0 млрд долларов на 4 апреля 2025 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.
Таким образом, международные резервы РФ за неделю сократились на 2,2 млрд долларов США, или на 0,3%. Как говорится в комментарии ЦБ, рост произошел «главным образом из-за отрицательной переоценки».
Более половины российских резервов сейчас заморожено в связи с санкциями (около 300 млрд долларов, по оценке ЦБ).