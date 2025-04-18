После недавнего рекордного укрепления российский рубль снова упадет до отметки 100 за доллар уже этим летом.

Такой прогноз озвучили аналитики банка Goldman Sachs, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно расчётам экспертов, в 2026 году оценка российского денежной единицы опустится до 120 рублей за доллар, а в 2027 году денежная единица РФ потеряет еще 10 пунктов и упадёт аж до отметки 130 рублей за один доллар.

Это означает, что предполагаемое ослабление рубля с текущего уровня (87,66) составит более 48% за три года. Специалисты учитывают, как внешние ограничения для России, так и внутренние макроэкономические проблемы.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что рост курса доллара до 120 рублей неизбежен, и вопрос лишь в том, когда это произойдет. По его словам, мнения по этому поводу различаются: некоторые считают, что это может случиться уже в 2025 году, другие предполагают, что такой курс будет достигнут значительно позже.

В начале этой недели курс американского доллара опустился ниже 82 рублей, достигнув отметки 80,9 рубля. Это произошло на фоне ослабления доллара на международном рынке, вызванного обострением торговой войны США.

Экономист и основатель «Деломант групп» Таисия Вепренцева в интервью Life поделилась прогнозами о стоимости доллара в ближайшем будущем. По её словам, новые тарифные меры США, касающиеся около 200 стран, вызвали значительную реакцию финансовых рынков и оказали дополнительное давление на доллар.

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В то же время российская валюта временно получила преимущество, однако, как отметила Вепренцева, это произошло из-за снижения спроса на доллары, а не благодаря росту интереса к рублям. В России продолжается низкий уровень импорта и уменьшается потребительский спрос, что также сдерживает спрос на иностранную валюту.

Тем не менее, это не означает, что рубль стал более сильным и стабильным. Экономист подчеркивает, что текущее укрепление рубля является лишь временной передышкой, вызванной проблемами доллара на мировых рынках.

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