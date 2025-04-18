Раскрыта помеха для возобновления полетов из России в США

Politico: Евросоюз не заинтересован в открытии США своего неба для России
Москва лоббирует открытие Соединёнными Штатами своего неба для российских авиалиний, но Европейский союз не заинтересован в этом.
Об этом пишет Politico.
«Во-первых, ЕС твёрдо стоит на санкциях против России, включая запрет на полёты российских авиакомпаний над воздушным пространством Евросоюза», — приводит издание слова представителя Еврокомиссии.
Кроме того, европейский чиновник заявил о якобы «серьёзных проблемах безопасности».
«Неизвестно, соблюдались ли требования безопасности российскими авиаперевозчиками и службами управления воздушным движением в течение последних трёх лет, что ставит под серьёзное сомнение лётную годность российского флота», — утверждает собеседник.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия обратилась к США с запросом на покупку самолётов Boeing после достижения перемирия на Украине.
В России отреагировали на сообщения о возможной сделке по Boeing с США
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация на переговорах в Эр-Рияде уже предложила США вывести из-под санкций авиакомпанию «Аэрофлот».