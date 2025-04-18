Бразилия сконцентрируется на усилении БРИКС

Бразилия намерена еще больше содействовать укреплению БРИКС после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела таможенные пошлины на ряд товаров.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и животноводства Бразилии Карлус Фавару в ходе тематической конференции в столице страны Бразилиа.

"Беспрецедентный протекционизм, предпринятый [властями] США, еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС - прим. ТАСС) и искать новые коммерческие возможности", - приводит его слова портал Brasil247.

По словам министра, все члены сообщества считают необходимым расширить торговлю сельскохозяйственной продукцией между собой. Фавару подчеркнул, что торговые меры, которые приняты в Белом доме, не окажут влияния на укрепление связей БРИКС в сельском хозяйстве.

"Кто-то должен будет поставлять мясо, которое американцы прекратили поставлять. У Бразилии есть и желание, и возможности [осуществлять поставки]", - заключил он.

В 2024 году в Минсельхозе Бразилии сообщили, что власти страны введут должность атташе по сельскому хозяйству во всех странах БРИКС. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани, также озвучил инициативу России по формированию зерновой биржи в рамках сообщества. По словам российского лидера, это будет способствовать созданию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье.