Что может снизить курс рубля в 2025 году

Эксперт Эдуард Лушин заявил, что в настоящее время курс рубля определяется исключительно высокими процентными ставками по текущим и депозитным счетам. В беседе с РИАМО он спрогнозировал рост спроса на валюту в будущем, который может привести к некоторому ослаблению рубля под влиянием различных факторов.

По словам собеседника, в условиях проблем с хранением валюты, введения новых комиссий за операции с долларами и переводами в валюте, а также снижения спроса на импортные товары, можно говорить о том, что интерес к иностранной валюте пока снижается. Однако это может быть связано с геополитическими и экономическими изменениями, отметил эксперт.

Лушин считает, что оживление интереса к валюте может быть вызвано открытием границ, повышением оптимизма и последующим ростом потребительской активности, а также увеличением спроса на зарубежные поездки. Кроме того, сокращение перечня товаров, на которые распространяются санкции, и возвращение валюты на организованные торги с обычными условиями расчетов по внешнеэкономической деятельности также могут способствовать восстановлению спроса на валюту, добавил специалист.

Ранее эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, на рынке возможно тестирование нижней границы диапазона в 83 рубля. Собеседник отметил, что для евро торговый диапазон на начало второй половины апреля составляет 90,85–98,2 рубля.