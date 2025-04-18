Глава Евросовета: американский СПГ мог бы заменить энергоресурсы из России

Председатель Евросовета Антониу Кошта выразил мнение, что европейские компании смогут нарастить поставки американского сжиженного природного газа вместо энергоресурсов из России.

Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, публикация дорожной карты по поэтапному отказу от закупок российского ископаемого топлива «станет сигналом» для европейских компаний, что «им следует закупать больше сжиженного природного газа из США».

Ранее издание Financial Times писало, что Китай на фоне торговой войны более чем на десять недель остановил закупку сжиженного природного газа у Соединённых Штатов.