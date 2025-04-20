В ЕС назвали последствие блокирования Венгрией санкций против РФ

Блокирование Венгрией санкций против РФ и последующая разморозка российских активов приведут к тому, что ЕС будет оплачивать кредиты Украине за свой счет. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, пишет Financial Times.

Цахкна считает, что если Венгрия заблокирует в июле продление антироссийских санкций, активы будут переданы России. При этом Брюсселю и Вашингтону придется выплачивать кредит в 20 млрд евро, еще часть займов ляжет на другие страны «семерки». Это связано с тем, что кредиты Киеву погашаются за счет процентов с замороженных российских средств.

«Проблема в том, что активы, которые обеспечивают этот кредит, уйдут»,— сказал Цахкна.

Он призвал «не допустить» такого исхода событий и продолжить переговоры с Будапештом. По его словам, Эстония выступает за конфискацию российских активов, и «это самое ясное и понятное решение».

При этом министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем отметил, что подобная «конфискация невозможна из-за связанных с ней рисков». Он считает, что замороженные активы надо использовать как рычаг при переговорах с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятие российских средств переходит все границы, а «люди, которые это делают, и сделали, не понимают даже негативных последствий для себя».

Экономический обозреватель Константин Смирнов считает, что 30 июня у России появится шанс вернуть замороженные активы.